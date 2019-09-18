Степаненко назвав двох найкращих гравців Динамо

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко розповів, які гравці Динамо йому подобаються, а також прокоментував чутки про перехід у Рому.

"Рома? Це чутки, зі мною ніхто не контактував. По 5-6 осіб кожні 3 дні називали – мовляв, переходять з Шахтаря в Рому. Можливо, Паулу потрібно було посилити якісь позиції, але в таких клубах, як Рома, не лише тренер приймає рішення про трансфери – президент, спортивний директор також беруть участь.

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Найкращі гравці Динамо з професійної точки зору – Циганков і Миколенко. Віктор – атакувальний, креативний, швидкий, з ударом. Віталій – швидкісний, фізично підготовлений, чіпкий. Якщо будуть працювати над собою, то забезпечать собі гарне майбутнє. В Шахтар навряд чи візьмемо (сміється), але кудись в Європу – можливо", – сказав Степаненко програмі ОТДУШИВДУШУ.

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