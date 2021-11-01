Півзахисник "гірників" Тарас Степаненко вважає, що донеччани вже намацали свою гру і готові до нових звершень.

"Пресинг має бути агресивним. В принципі, у нас це виходило у матчі з Десною. Добре вступали у пресинг, виграли багато боротьби, зробили багато відбирань.

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А коли після атаки швидко забираєш м'яч і починаєш нову, команда суперника швидко підсідає, чим ми й користувалися", – сказав Степаненко у коментарі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, у матчі 13-го туру Шахтар розгромив Десну (4:1) та продовжує переслідувати Динамо у боротьбі за першу сходинку УПЛ. Вже у середу, 3 листопада, гірники у Мадриді зійдуться з Реалом у матчі 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

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