"Я розумію, що сьогодні на полі я не лише гравець, а й помічник тренера. Мені зрозумілі всі його вимоги, і я маю підказувати молодим гравцям, щоб їхня адаптація була швидшою. Хлопці з академії завжди мріяли потрапити до першої команди, але вони казали, що важко конкурувати, адже раніше було багато класних футболістів із Бразилії та Європи.

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У цій ситуації вони отримали дуже великий шанс, і я разом із тренерським штабом ставитиму перед ними дуже високі вимоги. Усі мусять розуміти, що Шахтар – це команда, яка має завжди перемагати, незалежно від ситуації. Моє завдання – трохи підштовхувати молодих до цього і досягати результату.

Чи пам'ятаю себе в такому віці? Так, пам’ятаю. Але тоді ситуація була іншою. Я прийшов до команди, яка виграла Кубок УЄФА, постійно тягнувся до таких гравців, як Фернандінью, Срна, постійно дивився, що вони роблять, і намагався зростати. Нині ж я, Кривцов, Пятов, Матвієнко мають бути прикладом для молоді.

Поради молоді? Головне, щоб під час матчів і тренувань хлопці цілковито викладалися й виконували всі вказівки. Потрібно працювати, адже талант мають усі, проте завдяки роботі й таланту можна багато досягти", – цитує Степаненка сайт Шахтаря.

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