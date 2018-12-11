Степаненко: На матч з Ліоном вже продано 30 тисяч квитків, у Шахтаря буде хороша підтримка

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко поділився очікуваннями від матчу 6-го туру групового раунду Ліги чемпіонів проти Ліона.

Ми опинилися в такій ситуації, коли можемо на щось розраховувати тільки тоді, коли будемо вигравати матч за матчем. Перемогою над Хоффенхаймом створили собі шанс, яким маємо скористатися. Всі думки виключно про гру з Ліоном.

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Чи будемо тримати в голові можливість потрапляння в Лігу Європи? Наше завдання – вийти в плей-офф Ліги чемпіонів, все інше другорядне. Поки ви не запитали, в мене Ліга Європи навіть вилетіла з голови.

Гостьова чи домашня роздягальня на Олімпійському? Не знаю, для мене це не має значення. Коли граю за клуб – гостьова, коли в збірній – домашня. Важливо інше – на матч вже продано 30 тисяч квитків, а це означає, що в нас буде хороша підтримка.

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Фред – дуже сильний футболіст, без нього важче в центрі поля. Але тренер тепер дозволяє мені більше підключатися вперед, тому все не так погано (сміється). Що стосується нових гравців, то їм потрібен час на адаптацію.