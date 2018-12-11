toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЛІВЕРПУЛЬ - НАПОЛІ ШАХТАР - ЛІОН БАРСЕЛОНА - ТОТТЕНХЕМ

Степаненко: На матч з Ліоном вже продано 30 тисяч квитків, у Шахтаря буде хороша підтримка

19:40 507 Читать на русском
Степаненко: На матч з Ліоном вже продано 30 тисяч квитків, у Шахтаря буде хороша підтримка
Тарас Степаненко / фото: ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко поділився очікуваннями від матчу 6-го туру групового раунду Ліги чемпіонів проти Ліона.

Ми опинилися в такій ситуації, коли можемо на щось розраховувати тільки тоді, коли будемо вигравати матч за матчем. Перемогою над Хоффенхаймом створили собі шанс, яким маємо скористатися. Всі думки виключно про гру з Ліоном.

Шахтар – Ліон: Тайсон, Ракицький та Марлос готові зіграти у матчі Ліги чемпіонів

Чи будемо тримати в голові можливість потрапляння в Лігу Європи? Наше завдання – вийти в плей-офф Ліги чемпіонів, все інше другорядне. Поки ви не запитали, в мене Ліга Європи навіть вилетіла з голови.

Гостьова чи домашня роздягальня на Олімпійському? Не знаю, для мене це не має значення. Коли граю за клуб – гостьова, коли в збірній – домашня. Важливо інше – на матч вже продано 30 тисяч квитків, а це означає, що в нас буде хороша підтримка.

"Все або нічого" для Ліверпуля та Тоттенхема, Манчестер Сіті на шляху до першого місця – анонс топ-матчів 6 туру ЛЧ

Фред – дуже сильний футболіст, без нього важче в центрі поля. Але тренер тепер дозволяє мені більше підключатися вперед, тому все не так погано (сміється). Що стосується нових гравців, то їм потрібен час на адаптацію.

Джерело: Футбол 24
Ліга чемпіонів6 турНСК Олімпійський (Київ)

Шахтар - Ліон: Середа 12 грудня 2018

Шахтар
до матчу
23
год
:
32
хв
Ліон
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Ліга чемпіонів Шахтар - Ліон Шахтар Шахтар Тарас Степаненко Тарас Степаненко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
21
год
:
27
хв
Реал Мадрид
19:55
ЦСКА Москва
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук