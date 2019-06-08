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Степаненко: Ми очікували більшого від сербів

09:26 516 Читать на русском
Степаненко: Ми очікували більшого від сербів
Тарас Степаненко / УАФ

Хавбек збірної України Тарас Степаненко прокоментував перемогу у 3-у раунді кваліфікації на Євро-2020 у матчі проти Сербії.

26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка
 
26’ Віктор Циганков
28’ Віктор Циганков
46’ Євген Коноплянка
59’ Роман Яремчук
75’ Євген Коноплянка

"Чи міг я повірити перед матчем в те, що ми виграємо 5:0? Ні. Ми налаштовувалися на серйозний матч, він таким і вийшов. Але 5:0... Ми очікували більшого від сербів або ж самі зіграли краще, ніж розраховували. Думаю, ми показали хороший футбол і заслужено виграли.

Що гнало нас вперед? Установка тренера і трибуни – за такої підтримки важко не віддаватися на всі 200 відсотків. Кожен робив все, що міг. Я вважаю, що у Львові божевільна підтримка і енергетика, яка дає футболістам більше сил. Трибуни були нашим 12-м гравцем. Коли заспівали гімн, у мене мурашки побігли. Я, чесно кажучи, давно такого виконання гімну не чув.

Україна – Сербія – 5:0 – відео голів та огляд матчу

Серби поставили досить атакуючий склад. Напевно, вони думали, що заб'ють пару м'ячів і гратимуть на утримання. Але не вийшло. У першому таймі ми легко вибігали в контратаки, створювали моменти, били по воротах. Все, про що ми домовлялися на тренуваннях, вийшло.

Чи не думали поберегти сили на Люксембург? 2:0 – небезпечний рахунок, тому після перерви виходили з думками грати до кінця. Потім вже, можна сказати, зловили кураж", – сказав Степаненко у ефірі телеканалу "Футбол 1".

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Теги
Україна - Сербія Сербія Сербія Україна Україна Євро-2020 Збірна України Тарас Степаненко Тарас Степаненко
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