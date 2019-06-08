Степаненко: Ми очікували більшого від сербів

Хавбек збірної України Тарас Степаненко прокоментував перемогу у 3-у раунді кваліфікації на Євро-2020 у матчі проти Сербії.

"Чи міг я повірити перед матчем в те, що ми виграємо 5:0? Ні. Ми налаштовувалися на серйозний матч, він таким і вийшов. Але 5:0... Ми очікували більшого від сербів або ж самі зіграли краще, ніж розраховували. Думаю, ми показали хороший футбол і заслужено виграли.

Що гнало нас вперед? Установка тренера і трибуни – за такої підтримки важко не віддаватися на всі 200 відсотків. Кожен робив все, що міг. Я вважаю, що у Львові божевільна підтримка і енергетика, яка дає футболістам більше сил. Трибуни були нашим 12-м гравцем. Коли заспівали гімн, у мене мурашки побігли. Я, чесно кажучи, давно такого виконання гімну не чув.

Україна – Сербія – 5:0 – відео голів та огляд матчу

Серби поставили досить атакуючий склад. Напевно, вони думали, що заб'ють пару м'ячів і гратимуть на утримання. Але не вийшло. У першому таймі ми легко вибігали в контратаки, створювали моменти, били по воротах. Все, про що ми домовлялися на тренуваннях, вийшло.

Чи не думали поберегти сили на Люксембург? 2:0 – небезпечний рахунок, тому після перерви виходили з думками грати до кінця. Потім вже, можна сказати, зловили кураж", – сказав Степаненко у ефірі телеканалу "Футбол 1".

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