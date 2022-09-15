"Ми чудово почуваємося тут, у Польщі. Я хотів би подякувати Легії та Польщі за такий теплий прийом. На трибунах було багато українців – це було дуже зворушливо.

Шахтар – Селтік: стали відомі найкращий та найгірший гравці матчу Ліги чемпіонів

Вболівальники Селтіка теж постаралися та допомогли створити чудову атмосферу. Думаю, що цього разу ми маємо порадіти одному очку", – цитує Степаненка офіційний сайт УЄФА.

До слова, поєдинок із Селтіком став для капітана Шахтаря подвійно ювілейним: Тарас провів 60-й матч у Лізі чемпіонів, 50 з яких він відіграв в основному турнірі. Окрім того, Степаненко став 10-м футболістом українських клубів (у тому числі третім серед одноклубників після Андрія Пятова та Даріо Срни), які досягли відмітки "60" у найпрестижнішому євротурнірі. А за кількістю ігор в основному турнірі 33-річний хавбек обійшов Валентина Белькевича і посідає тепер 5-ту сходинку.

Шахтар – Селтік: Мудрик і 3 неочевидні герої творять нове диво – феноменального кривдника України зупинили у матчі ЛЧ