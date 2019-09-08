Степаненко: Литовці зіграли так, як ми і очікували

Півзахисник збірної України Тарас Степаненко поділився враженнями від матчу з Литвою.

"Я на таких полях, як у Вільнюсі, грав на початку своєї кар'єри. До них звикнути непросто. Відскок інший, специфічний, треба звикнути. Проте, вважаю, що ми контролювали гру і заслужено перемогли. Швидкий гол допоміг зняти напругу. Коли потрібно обов'язково вигравати, це тисне психологічно.

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Дебютний гол Марлоса за збірну? Ми привітали його. Сергій Болбат теж дебютував. Ми їх всіх ще привітаємо. Вони молодці.

Про що говорив Шевченко в перерві? Вніс корективи, вказав на деякі помилки. Коли йшла верхова боротьба, потрібно було враховувати відскок від такого газону. Невеликі помарки, на які тренер звернув увагу.

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Литовці нічим не здивували. Вони зіграли так, як ми і очікували. У нас ще три гри попереду. Думаю, після матчів з Литвою можна поміркувати про наші шанси. Йдемо від гри до гри. Дай Бог, аби вдалось вийти заздалегідь з групи", – заявив Степаненко у коментарі СпортАрена.

Зазначимо, Тарас Степаненко у відборі до Євро-2020 відіграв чотири поєдинки, забитими м'ячами не відзначався.

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