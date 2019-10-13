Степаненко: Хвилювання є у всіх, адже йшли до цього півтора-два роки

Півзахисник збірної України Тарас Степаненко поділився очікуваннями від матчу 8-го туру відбору Євро-2020 проти Португалії.

"Хвилювання є у всіх, це нормально. Це важливий матч для нас, ми довго до цього йшли, практично 1,5-2 роки, якщо подивитися на цей відбір. Сподіваюся, кожен з нас зможе хвилювання не лише перебороти, але й використати у кращу для себе сторону", – сказав Степаненко в інтерв’ю програмі "Великий футбол".

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Матч між Україною та Португалією відбудеться 14 жовтня о 21:45 у Києві на стадіоні НСК Олімпійський.

Україна впевнено очолює групу В маючи у своєму активі 16 очок. Другою йде Португалія з 11-ма пунктами і грою у запасі. Останнє місце посідає Литва здобувши лише 1 очко у шести матчах.

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