toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
УКРАЇНА - ПОРТУГАЛІЯ ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Степаненко: Хвилювання є у всіх, адже йшли до цього півтора-два роки

23:21 9 Читать на русском
Степаненко: Хвилювання є у всіх, адже йшли до цього півтора-два роки
Тарас Степаненко / Фото з відкритих джерел

Півзахисник збірної України Тарас Степаненко поділився очікуваннями від матчу 8-го туру відбору Євро-2020 проти Португалії.

 

"Хвилювання є у всіх, це нормально. Це важливий матч для нас, ми довго до цього йшли, практично 1,5-2 роки, якщо подивитися на цей відбір. Сподіваюся, кожен з нас зможе хвилювання не лише перебороти, але й використати у кращу для себе сторону", – сказав Степаненко в інтерв’ю програмі "Великий футбол".

Україна – Португалія: трансферна вартість португальців в 4,5 рази вища за українців

Матч між Україною та Португалією відбудеться 14 жовтня о 21:45 у Києві на стадіоні НСК Олімпійський.

Україна впевнено очолює групу В маючи у своєму активі 16 очок. Другою йде Португалія з 11-ма пунктами і грою у запасі. Останнє місце посідає Литва здобувши лише 1 очко у шести матчах.

Україна – Португалія: передматчева прес-конференція Андрія Шевченка

blog_ava
Норвегія розписала нічию з Іспанією: "вікінги" карають за зверхність, легендарний Рамос і шикарна гра Кінга та Едегора
02:11
3971
Теги
Євро-2020 Україна - Португалія Тарас Степаненко Тарас Степаненко Україна Україна Збірна України
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
год
:
17
хв
Литва
21:45
Сербія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук