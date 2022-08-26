"Це Ліга чемпіонів, і тут усі суперники сильні, тож вважаю, що жеребкування для нас хороше.

"Група цікава і сильна": Зубков оцінив результати жеребкування Ліги чемпіонів для Шахтаря

Уже втретє зустрінемось з Реалом на груповій стадії. У нас якісь трирічні цикли: спочатку був Манчестер Сіті, а ось тепер Реал. З нетерпінням чекатимемо цих матчів.

Що стосується Селтіка... Ми говорили з Тарасом Степаненком. Він хотів у суперники Ліверпуль, але я нагадав, що фанати Селтіка теж співають "You'll Never Walk Alone". Тож почуємо це на власні вуха.

Завдання в Лізі чемпіонів? Перше – вийти з групи, але ми розуміємо, які у нас серйозні суперники. Битимемося у кожному матчі. Скільки очок розраховуємо набрати? Ніхто зараз не рахує", – сказав Кривцов.

Нагадаємо, Шахтар став єдиним представником України у Лізі чемпіонів. Динамо гратиме у Лізі Європи, а СК Дніпро-1 – в Лізі конференцій.

Результати жеребкування Ліги чемпіонів: Лєвандовскі повертається в Мюнхен, група смерті для Барси, дежавю Шахтаря