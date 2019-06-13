toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УПЛ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНА U-20 - ПІВДЕННА КОРЕЯ U-20

Степаненко: Фонсека заклав основи сучасного Шахтаря

12:04 343 Читать на русском
Степаненко: Фонсека заклав основи сучасного Шахтаря
Тарас Степаненко / ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко прокоментував період роботи з Паулу Фонсекою.

"Перехід Фонсеки в Рому – це відмінне рішення для обох сторін. Я впевнений, що він змінить їх стиль гри, вони зможуть конкурувати з Інтером, Ювентусом, Міланом і Наполі. Фонсека – великий трудяга. Він дуже амбітна людина, що відчувається в кожному матчі і тренуванні.

Ахметов назвав суму, за яку Шахтар відпустив Фонсеку в Рому

Паулу показав себе відмінним людиною і тренером. Він допоміг нашій команді рости і вдосконалюватися. Я б сказав, що Фонсека заклав основи сучасного Шахтаря.

Фонсека в Ромі може показати себе дуже добре. Серія А – це серйозний чемпіонат, де преса і вболівальники мають великий тиск, але і в таких умовах Паулу зможе проявити мужність і розумову силу. Я сподіваюся, він зможе повернути Рому на вершину в Італії та Європі", – цитує Степаненка Tuttomercatoweb.

"Після трьох дуже успішних років в Україні випав шанс реалізувати мрію". Фонсека – про те, якою буде його Рома

blog_ava
Ахметов назвав суму, за яку Шахтар відпустив Фонсеку в Рому
09:40
3369
Теги
Шахтар Шахтар Паулу Фонсека Паулу Фонсека Рома Рома Тарас Степаненко Тарас Степаненко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
6
год
:
44
хв
Італія U-20
21:30
Еквадор U-20
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук