Степаненко: Фонсека заклав основи сучасного Шахтаря

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко прокоментував період роботи з Паулу Фонсекою.

"Перехід Фонсеки в Рому – це відмінне рішення для обох сторін. Я впевнений, що він змінить їх стиль гри, вони зможуть конкурувати з Інтером, Ювентусом, Міланом і Наполі. Фонсека – великий трудяга. Він дуже амбітна людина, що відчувається в кожному матчі і тренуванні.

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Паулу показав себе відмінним людиною і тренером. Він допоміг нашій команді рости і вдосконалюватися. Я б сказав, що Фонсека заклав основи сучасного Шахтаря.

Фонсека в Ромі може показати себе дуже добре. Серія А – це серйозний чемпіонат, де преса і вболівальники мають великий тиск, але і в таких умовах Паулу зможе проявити мужність і розумову силу. Я сподіваюся, він зможе повернути Рому на вершину в Італії та Європі", – цитує Степаненка Tuttomercatoweb.

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