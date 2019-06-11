Степаненко: Думаю, Україна провела хороший матч і заслужено перемогла

Півзахисник збірної України Тарас Степаненко прокоментував непросту перемогу "жовто-синіх" над Люксембургом (1:0) в рамках кваліфікації Євро-2020.

"Гра була важкою. В середині другого тайму ми намагалися зберегти рахунок і не ризикувати.

"Україна, гігант європейського футболу, боїться князівства". Люксембурзькі ЗМІ – про нерви Шевченка та помилку судді

У Люксембургу був небезпечний штрафний, але більше гострих моментів у них не виникало. Думаю, провели хороший матч і заслужено виграли", – підсумував Степаненко в коментарі телеканалу Футбол 1/2.

Нагадаємо, збірна України мінімально переграла Люксембург (1:0) в рамках кваліфікації Євро-2020 завдяки голу Яремчука на 6-й хвилині.

Україна – Люксембург: без недооцінки, але з подарунком арбітра, топ-матч Коно, комфортне лідерство після важкої гри