toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Євро-2020
УКРАЇНА - ЛЮКСЕМБУРГ ПАУЛУ ФОНСЕКА УКРАЇНА U-20 - ІТАЛІЯ U-20 ЄВРО-2020

Степаненко: Думаю, Україна провела хороший матч і заслужено перемогла

11:20 389 Читать на русском
Степаненко: Думаю, Україна провела хороший матч і заслужено перемогла
Тарас Степаненко / footboom

Півзахисник збірної України Тарас Степаненко прокоментував непросту перемогу "жовто-синіх" над Люксембургом (1:0) в рамках кваліфікації Євро-2020.

6’ Роман Яремчук
 
6’ Роман Яремчук

"Гра була важкою. В середині другого тайму ми намагалися зберегти рахунок і не ризикувати.

"Україна, гігант європейського футболу, боїться князівства". Люксембурзькі ЗМІ – про нерви Шевченка та помилку судді

У Люксембургу був небезпечний штрафний, але більше гострих моментів у них не виникало. Думаю, провели хороший матч і заслужено виграли", – підсумував Степаненко в коментарі телеканалу Футбол 1/2.

Нагадаємо, збірна України мінімально переграла Люксембург (1:0) в рамках кваліфікації Євро-2020 завдяки голу Яремчука на 6-й хвилині.

Україна – Люксембург: без недооцінки, але з подарунком арбітра, топ-матч Коно, комфортне лідерство після важкої гри

blog_ava
"Україна, гігант європейського футболу, боїться князівства". Люксембурзькі ЗМІ – про нерви Шевченка та помилку судді
11:02
3471
Теги
Україна - Люксембург Україна Україна Євро-2020 Тарас Степаненко Тарас Степаненко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
46
хв
Україна U-20
18:30
Італія U-20
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук