"Я не люблю робити якісь прогнози, бо моя справа – грати у футбол і показувати результат. Але я скажу, що всі команди, які зараз у верхній частині таблиці – вони мають амбіції і бажання вигравати. Буде боротьба за чемпіонство дуже сильна. Ми бачимо, що і Полісся підсилюється, і Кривбас дуже голодний до перемог. Вони стрімко біжать вперед.

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Динамо Київ – це бренд українського футболу, у них завжди амбіції на чемпіонство. Ну і, звісно, Шахтар. У нас завжди завдання – посісти перше місце. Чим більше команд будуть боротися за чемпіонство, за призові і за єврокубкові місця – тим буде краще для УПЛ. Ми бачимо, що наразі втрачаємо багато очок у таблиці коефіцієнтів УЄФА, а це дуже впливає на рівень українського футболу.

Через це ми не зможемо потім виступати напряму у групі Ліги чемпіонів чи Ліги Європи, а це дуже важливо. Це і гроші для українських клубів, і статус. Ми маємо в цьому плані додавати. Чим сильніший український чемпіонат, тим більше шансів, що у Європі ми теж будемо здобувати очки. Так, в цьому році вже більше команд борються за титул в Україні, але треба ще багато працювати, щоби й інші команди дотягували до цього рівня", – розповів Степаненко в інтерв'ю NV.ua.

Нагадаємо, що наразі турнірну таблицю УПЛ очолюють Кривбас та СК Дніпро-1 (по 34 очки), на третьому місці Полісся (32 пункти). Шахтар четвертий з 31 балом, а Динамо п'яте, набравши 28 очок.

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