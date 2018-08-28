Степаненко: Багато нових пісень вийшло, думаю новачки збірної підготуються

Хавбек Шахтаря та збірної України Тарас Степаненко вважає, що у національну команду мають викликатись ті гравці, які кращі на даний момент.

"Останній раз зі збірною ми бачилися в червні. Була досить велика перерва. За короткий проміжок часу тренерському складу треба буде всіх привести до єдиного цілого. Зрозуміло, що стартує важливий турнір.

Всі три команди приблизно однакові за рівнем. Завдання тільки одне – обігрувати їх і займати перше місце.

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Викликані футболісти, які на 80% викликаються постійно, є і новачки, котрі проявили себе в своїх клубах. Вони заслужили виклик в збірну. У національній команді повинні грати ті, хто краще на даний момент на думку тренерського штабу. Готуємося до матчів.

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Новачків зустрінемо як зазвичай. Є традиція, потрібно заспівати пісню. Думаю, всі підготуються. Багато нових пісень вийшло", – передає слова Степаненка FootBoom з посиланням на "Футбол 1".