Степаненко: Аби сяяли зірки, позаду має бути той, хто триматиме чорне полотно

Півзахисник збірної України Тарас Степаненко розповів про свою роль у складі "жовто-синіх".

"Чи є в нашій збірній незамінні? Думаю, таких немає. У нас немає своїх Мессі або Роналду. Так, є важливі гравці, але не так, щоб прямо незамінні.

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Ми не молодшаємо, повинна приходити зміна. Багато хто грає в Європі. Та й взагалі, у нас дуже талановита молодь, просто не всі можуть розкритися. Чим більше таких футболістів буде з'являтись, тим краще для збірної. Зараз у нас якраз сплав молодості та досвіду.

Моя роль на полі? Знаєте, я дотримуюся такого принципу: щоб сяяла зірка, позаду повинен бути той, хто тримає чорне полотно. Ось я – той, хто його тримає", – зазначив Степаненко в ефірі програми Трендець на Youtube.

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