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Степаненко: Аби сяяли зірки, позаду має бути той, хто триматиме чорне полотно

09:42 497 Читать на русском
Степаненко: Аби сяяли зірки, позаду має бути той, хто триматиме чорне полотно
Тарас Степаненко / УАФ

Півзахисник збірної України Тарас Степаненко розповів про свою роль у складі "жовто-синіх".

Товариські матчі
Україна
2
2 : 2
2
Нігерія
21:30 10:09:2019
завершено
78’ Олександр Зінченко
80’ Роман Яремчук
 
Джо Арібо 4’
Віктор Осімхен 34’
4’ Джо Арібо
34’ Віктор Осімхен
78’ Олександр Зінченко
80’ Роман Яремчук

"Чи є в нашій збірній незамінні? Думаю, таких немає. У нас немає своїх Мессі або Роналду. Так, є важливі гравці, але не так, щоб прямо незамінні.

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Ми не молодшаємо, повинна приходити зміна. Багато хто грає в Європі. Та й взагалі, у нас дуже талановита молодь, просто не всі можуть розкритися. Чим більше таких футболістів буде з'являтись, тим краще для збірної. Зараз у нас якраз сплав молодості та досвіду.

Моя роль на полі? Знаєте, я дотримуюся такого принципу: щоб сяяла зірка, позаду повинен бути той, хто тримає чорне полотно. Ось я – той, хто його тримає", – зазначив Степаненко в ефірі програми Трендець на Youtube.

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Тарас Степаненко Тарас Степаненко Збірна України Україна - Нігерія
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