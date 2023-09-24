"У нас вся Україна… Команда програє – одразу суддя винен. Але є VAR, дивилися. Не знаю, з нашого боку – там не було червоної. З боку судді – була. Він ухвалює рішення. Вважаю, що нам треба уникати таких помилок. Це вже 4-та чи 5-та червона. Великі навантаження. У нас багато людей після Німеччини повернулися із застудою чи вірусом, пів команди погано себе почували.

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Не боявся погіршити статистику червоних карток? Та ні, не боявся. Я нічого поганого не сказав, просто на емоціях. Той фол, який він свиснув – жах просто. То таке. На суддів не хочу нічого казати. Вони самі демонструють цей рівень. Тому і не судять у Європі майже нічого. Це їхній рівень.

А ми хочемо, щоб наша країна та футболісти грали у Європі. І коли Україна буде в ЄС, хочемо, щоб футбол розвивався. А щоб розвивався, треба робити це на всіх ступенях. Не тільки футболісти. І суддівська колегія, і тренери. Якщо будемо думати про те, щоб мені сьогодні було добре, то завтра краще не стане", – поділився Степаненко у коментарі Football Hub.

Нагадаємо, що Шахтар майже весь поєдинок проти Руха провів у меншості через вилучення Ракицького на 21 хвилині. Гра завершилась нічиєю 1:1.

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