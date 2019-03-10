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Степаненко – про Роналду: Видно, що людина працює і не звертає уваги ні на що інше

08:45 53 Читать на русском
Степаненко – про Роналду: Видно, що людина працює і не звертає уваги ні на що інше
Тарас Степаненко / фото: ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко поділився очікуваннями від зустрічі з форвардом збірної Португалії Кріштіану Роналду в рамках кваліфікації Євро-2020.

 

"Ронаду – гравець світового рівня, один з кращих у світі на даний момент. Що можна ще сказати? Тут вже дивишся на те, як людина поводиться на полі.

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Зрозуміло, що майстерності не бракує. Видно, що людина працює, займається своєю справою і не звертає уваги ні на що інше. Цьому у таких футболістів потрібно вчитися", – цитує Степаненко Футбол NEWS.

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Нагадаємо, перший поєдинок проти Португалії у відборі до Євро-2020 збірна України зіграє 22 березня о 21:45, а вже 25 березня команда Андрія Шевченка зустрінеться з Люксембургом.

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Україна Україна Збірна України Тарас Степаненко Тарас Степаненко Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Євро-2020 Португалія - Україна
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