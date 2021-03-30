"Як раніше, вже не буде, тому що там була операція. Загалом коліно все дозволяє мені робити – не відчуваю дискомфорту. Тренування такі, що провокують навантаження, щоб подивитися, як коліно буде поводитися. Займаюся ось уже протягом двох тижнів.

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Вже почав тренуватися у загальній групі, але заняття були без інтенсивності, адже у хлопців ігри. Почуваюся так, що вже можу працювати без обмежень і готуватися до найближчих матчів. Однак не можу сказати зі стовідсотковою упевненістю, бо ніхто не знає, як буде поводитися коліно вже у період навантажень", – сказав Степаненко в ефірі програми "Футбольний формат".

Нагадаємо, хавбек збірної України зазнав пошкодження коліна наприкінці лютого. Тарасу знадобилася операція, тому в пресі з'явилися чутки, що він може пропустити чемпіонат Європи.

У нинішньому сезоні УПЛ 31-річний Степаненко провів 12 матчів на клубному рівні, в яких відзначився асистом. Наступний офіційний матч Шахтар проведе 4 квітня проти Ворскли.

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