Степаненко – про наслідки операції на коліні: Як раніше, вже не буде
Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко розповів про повернення до тренувань після травми коліна.
"Як раніше, вже не буде, тому що там була операція. Загалом коліно все дозволяє мені робити – не відчуваю дискомфорту. Тренування такі, що провокують навантаження, щоб подивитися, як коліно буде поводитися. Займаюся ось уже протягом двох тижнів.
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Вже почав тренуватися у загальній групі, але заняття були без інтенсивності, адже у хлопців ігри. Почуваюся так, що вже можу працювати без обмежень і готуватися до найближчих матчів. Однак не можу сказати зі стовідсотковою упевненістю, бо ніхто не знає, як буде поводитися коліно вже у період навантажень", – сказав Степаненко в ефірі програми "Футбольний формат".
Нагадаємо, хавбек збірної України зазнав пошкодження коліна наприкінці лютого. Тарасу знадобилася операція, тому в пресі з'явилися чутки, що він може пропустити чемпіонат Європи.
У нинішньому сезоні УПЛ 31-річний Степаненко провів 12 матчів на клубному рівні, в яких відзначився асистом. Наступний офіційний матч Шахтар проведе 4 квітня проти Ворскли.
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