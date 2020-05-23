Степаненко – про матч з Динамо: Не думаю, що без глядачів буде менше червоних карток

Хавбек Шахтаря Тарас Степаненко з нетерпінням очікує відновлення сезону матчем проти Динамо.

"Буде важко грати без глядачів, адже всі ми чекаємо таких матчів. Глядачі дають свою атмосферу, але не думаю, що без них буде менше червоних карток. Всі хочуть виграти, ми повинні підтримувати високу напругу протистояння.

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Потрібно, щоб воно приносило емоції, а не лише – глянув рядовий футбол, пішов далі. Або порадіти після гри, або поплювати – як вийде. Головне – отримати емоції.

Люди після карантину скучили, а тут відразу такий матч. Може, якийсь рейтинг поб'ємо, а потім за єдиний пул домовляться відразу ж. Немає різниці, з якого матчу починати. Так відразу зрозуміємо, наскільки ми готові", – цитує Степаненка Tribuna.

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