Степаненко – про матч проти Олімпіка: Коли команда діє у 5 захисників, проти неї важко грати

Хавбек Шахтаря Тарас Степаненко прокоментував матч УПЛ проти Олімпіка (2:2).

"Без максимальних зусиль нечасто вдається вигравати такі поєдинки. Тим паче, що зараз усі вміють оборонятися: і Львів минулого туру, й Олімпік діяли в п’ять захисників, і це досить важко.

Шахтар – Олімпік – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Слід поговорити, розібрати матч та рухатися вперед, аби подібні результати не повторювались", – передає слова Тараса Степаненка офіційний сайт Шахтаря.

Олімпік не втримав перемогу над Шахтарем у донецькому дербі

Нагадаємо, матч 17 туру чемпіонату України між Шахтарем та Олімпіком закінчився внічию 2:2. Олімпік має в активі 18 очок та знаходиться на 9 позиції у турнірній таблиці УПЛ. Шахтар очолює першість з 42 балами.