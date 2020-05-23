Степаненко – про конкуренцію у збірній України: Ні з ким не збираюсь ділитися своєю позицією

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко поділився думками щодо виступів за "синьо-жовтих".

"У нас багато хлопців, які грають на цій позиції. Якщо порахувати, то на мою позицію на кожен збір викликають 4-5 футболістів. Є ті, хто викликається постійно, є ті, кого тренерський штаб переглядає.

Степаненко виділив трійку європейських топ-тренерів, з якими хотів би працювати – лідер Шахтаря обрав найкращого

Просто я граю на своїй позиції, намагаюся її тримати, тримати рівень. Щоб грати у збірній, я багато працював, ні з ким не збираюсь ділитися своєю позицією. І так кожен футболіст. Читав інтерв'ю Пятова, він теж сказав, що своє місце в збірній не збирається віддавати. Так кожен футболіст.

Я роблю все, щоб перебувати у хорошій формі, навіть додавати десь з віком. Зрозуміло, десь ти будеш втрачати, але десь і додавати. Я намагаюся це робити і так ставитися до футболу. Займаючи свою позицію, ти повинен віддаватися максимально, а там вже тренеру вирішувати", – сказав Степаненко у коментарі виданню Tribuna.

Нагадаємо, Степаненко дебютував за збірну 17 листопада 2010 року у товариському матчі проти Швейцарії (2:2). Загалом, півзахисник провів за "синьо-жовтих" 57 поєдинків, в яких забив 4 голи.

Хто у Барселоні вболівав за Динамо, а кого застрелили? Призовий кросворд від головного редактора