"У нас щодня по два тренування, але вони не важкі, особливо – вранці. Там більше працюємо над тактикою – це потрібно. На минулому зборі не було часу зробити напрацювання, адже ми почали грати за новою схемою, а зараз часу більше, тому максимально це використовуємо, щоб бути готовими до гри з фінами.

Різник оцінив свої шанси поборотися за місце в основі збірної України

Збірна Фінляндії – хороша команда, вони дуже додали за останній час, тому і виступали на Євро-2020. Показують гарну гру, у них хороші футболісти, тому готуємося дуже серйозно. Прекрасно розуміємо, що це найважливіша для нас гра у цьому відборі. Сподіваюсь, що зможемо перервати ситуацію з нічиїми і нарешті виграти. Будемо для цього працювати і віддавати всі сили", – сказав Степаненко у коментарі YouTube-каналу УАФ.

Нагадаємо, поєдинок з фінами відбудеться 9 жовтня у Гельсінкі. Початок зустрічі о 19:00. Перша дуель між командами завершилася бойовою нічиєю (1:1).

Петраков оцінив перетворення Фінляндії, розповів про "вину" Зінченка та подякував за тиск