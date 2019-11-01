Степаненко – про арбітра матчу з Динамо: В аматорському спорті я б з ним трохи інакше поговорив

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко поділився думкою про роботу Віктора Копієвського у кубковому матчі проти Динамо (1:2).

"Вітаю Динамо, був хороший матч. Вони виграли за футбольними законами. Шахтар не показав свій максимум, давали багато створювати Динамо, самі біля воріт суперника нічого не створили небезпечного. Підходи були, але воротарю не довелося робити сейви.

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Щодо суддівства. З п'яти, думаю, навіть одиниця не вийде. Якби я був в аматорському спорті, я б з арбітром трохи інакше поговорив. На жаль, цього не можна робити на полі, це загрожує санкціями.

Сподіваюся, колись я буду любителем, ветераном, а Копієвський буде десь судити. Тоді з ним поговорю", – сказав Степаненко в ефірі програми "Футбольний формат".

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