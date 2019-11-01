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Степаненко – про арбітра матчу з Динамо: В аматорському спорті я б з ним трохи інакше поговорив

21:30 1523 Читать на русском
Степаненко – про арбітра матчу з Динамо: В аматорському спорті я б з ним трохи інакше поговорив
Тарас Степаненко / ФК Шахтар

Півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко поділився думкою про роботу Віктора Копієвського у кубковому матчі проти Динамо (1:2).

22’ Сергій Сидорчук
89’ Володимир Шепелєв
109’ Денис Попов
 
Тарас Степаненко 90+2’
Тарас Степаненко 94’
22’ Сергій Сидорчук
89’ Володимир Шепелєв
90+2’ Тарас Степаненко
94’ Тарас Степаненко
109’ Денис Попов

"Вітаю Динамо, був хороший матч. Вони виграли за футбольними законами. Шахтар не показав свій максимум, давали багато створювати Динамо, самі біля воріт суперника нічого не створили небезпечного. Підходи були, але воротарю не довелося робити сейви.

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Щодо суддівства. З п'яти, думаю, навіть одиниця не вийде. Якби я був в аматорському спорті, я б з арбітром трохи інакше поговорив. На жаль, цього не можна робити на полі, це загрожує санкціями.

Сподіваюся, колись я буду любителем, ветераном, а Копієвський буде десь судити. Тоді з ним поговорю", – сказав Степаненко в ефірі програми "Футбольний формат".

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Теги
Динамо Динамо Шахтар Шахтар Динамо - Шахтар Віктор Копієвський Тарас Степаненко Тарас Степаненко
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