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Степаненко – гравець місяця у Шахтарі

16:39 354 Читать на русском
Степаненко – гравець місяця у Шахтарі
Тарас Степаненко / ФК Шахтар

Півзахисник Тарас Степаненко визнаний найкращим гравцем донецького Шахтаря у грудні.

30-річний хавбек став найкращим гравцем місяця за версією уболівальників, повідомляє офіційний Instagram клубу.

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У грудні Степаненко провів 3 матчі за "гірників". Українець відіграв усі 90 хвилин у поєдинках УПЛ проти Маріуполя (1:1) та донецького Олімпіка (3:0), а також увесь матч проти Аталанти (0:3) у Лізі чемпіонів. Поєдинок же проти луганської Зорі Степаненко пропустив через травму, хоча, за чутками, справжньою причиною стала його критика одноклубників.

До слова, в нинішньому сезоні Тарас Степаненко провів 24 матчі в усіх турнірах, у яких забив 1 гол.

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