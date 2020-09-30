Прес-служба Манчестер Сіті допустила помилку під час презентація Рубена Діаша. Клуб попросив уболівальників ставити запитання "новачкові Каліду Кулібалі" в статті, де відкривається профіль Діаша.

Манчестер Сіті офіційно презентував Діаша

В іншому дописі у прихильників команди Гвардіоли була можливість "виграти футболку Каліду Кулібалі". Це одразу помітили уважні читачі і вказали на помилку. Сіті швидко відреагував на цей мікро-конфуз.

Нагадаємо, Рубен Діаш підписав контракт з "містянами" на 6 років. Бенфіка отримала 68 млн євро компенсації за свого 23-річного таланта. У зворотньому напрямку вирушив оборонець Ніколас Отаменді, за якого "орли" заплатять близько 15 млн євро. Діаш є вихованцем Бенфіки, за першу команду дебютував у 2017 році. За цей час центрбек провів 133 матчі, відзначився 11 голами та 6 асистами.

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