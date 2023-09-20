"Трансфер Зінченка в Арсенал? Якщо я переконав його перейти, значить він повинен щось подарувати мені, так? Жартую. Я був у Манчестері разом з родиною, і наступного дня мав приїхати до Лондона на машині. Еду написав мені, що вони їдуть до Зіни додому, тому я можу до них приєднатися, якщо хочу, і я сказав: "Добре".

Зінченко та Миколенко зустрілись з українським вболівальником після матчу АПЛ – відео

Він був здивований. Я просто сказав: "Зіна, ти маєш прийняти рішення, як я". Він відповів: "Не знаю, треба спочатку поговорити з дружиною". Але в підсумку він погодився. Гадаю, якщо ви запитаєте його про це, то він відповість, що ухвалив правильне рішення.

Я щасливий, якщо трохи допоміг йому в цьому, тому що він мені подобається як гравець, як людина. Я ставлюся до нього як до брата і дуже радий, що він прийшов", – поділився Жезус на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, що Зінченко, як і Габі Жезус, став гравцем Арсенала влітку 2022 року. За українця заплатили 35 млн євро.

Спецагент Миколенко знищує суперзірок, Ванат в Арсеналі – Зінченко знову за старе, а Артета готує шокуючий хід