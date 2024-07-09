"Ви намагаєтесь налаштувати гру, яка допоможе вам виграти. Наша модель близька до моделі красивого шоу. Ми дуже приваблива команда, але хочемо перемогти. Повинні бути привабливими, але також повинні бути практичними.

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Франція? Що я ціную і аналізую, так це потенціал. І він винятковий, фантастичний. У них є гравці найвищого рівня і дуже хороша команда. Я завжди отримую задоволення від футболу. Він мені не набридає. У нас різні стилі.

Мбаппе – винятковий гравець, але мої гравці – найкращі. Спробуємо максимізувати потенціал нашої команди. У нас є дуже швидкі гравці, які вміють грати один в один, і це наближає нас до мети. У нас багато реєстрів.

Кіліана той тип гравців, які непередбачувані. Їхній рівень, 50 відсотків, може бути на 100 відсотків вищим, ніж у будь-кого іншого. Вони можуть дозволити собі розкіш не виходити на матч і двома діями виграти його. Мбаппе – супергеній і тріщина, як і інші гравці збірної Франції. Ми намагатимемося мінімізувати їхні умови, незалежно від того, хто буде на полі. Я сліпо вірю у свою команду.

Мората? Ми повністю і абсолютно згодні з тим, що він говорить. Ставлення до нього абсолютно несправедливе. Він є прикладом у всьому. Я підтримую його як футболіста і як людину. Він наш капітан, і ми його повністю підтримуємо", – цитує Marca Луїса де ла Фуенте.

Нагадаємо, що півфінал Євро-2024 між Францією та Іспанією запланований на 9 липня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

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