Не кожен колишній футболіст високого рівня здатен стати хорошим тренером. Схоже, так трапилося і з екс-голкіпером іспанської Барселони Віктором Вальдесом, який нині працює з Ортою.

Колишній форвард Орти Серхіо Морено розкритикував методи роботи колишньої зірки "блаугранас" в інтерв'ю BeSoccer.

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"Це Віктор Вальдес, а не гравці Орти, втратив форму та демонструє невдалу гру. Він ставився до мене, як до лайна. Якось він у спортзалі підійшов до мене, Адрі та Коро і сказав, що більше не розраховує на нас, оскільки уявляв, що ми інші у футбольному плані.

Він думає, що грає у FIFA, а ми не гравці, а картки чи пішаки. Зараз у роздягальні панує напруга, люди не грають на максимумі. Є команда, що бореться, але це не заслуга тренера. Я ніколи не знав, у що ми граємо під його керівництвом. Одного дня я був пішаком, іншого – слоном, а третього – сидів на трибунах", – заявив нападник.

Відзначимо, що Віктор Вальдес очолив Орту навесні. Під його керівництвом команда йде в підгрупі вибування своєї групи Терсери.

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