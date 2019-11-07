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Лікарі Евертона зробили оптимістичний прогноз щодо терміну відновлення Андре Гомеша

20:09 31 Читать на русском
Лікарі Евертона зробили оптимістичний прогноз щодо терміну відновлення Андре Гомеша
Андре Гомеш / Getty Images

Головний тренер Евертона Марку Сілва розповів про орієнтовні терміни відновлення хавбека Андре Гомеша, який зазнав важкої травми у матчі проти Тоттенхема.

"Ми, звісно, не можемо назвати точну дату повернення Гомеша. Єдине, що нам повідомив медичний штаб – Андре може вийти на поле ще в цьому сезоні.

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Операція пройшла добре. Ми не впевнені на всі сто, але у нас є надія на те, що Андре зможе відновитися від цієї жахливої травми до кінця цього сезону.

Перед тренуванням у вівторок він з'явився на нашій базі. Для хлопців це було відмінним стимулом для роботи – ми відчули його підтримку, навіть не дивлячись на те, що він пробув з нами всього кілька хвилин", – цитує Сілву Sky Sports.

Нагадаємо, в 11-го туру АПЛ проти Тоттенхема Гомеш зазнав жахливої травми після зіткнення с Соном Хин Міном та Сержем Ор'є. Португальський хавбек отримав перелом ноги зі зміщенням. У вчорашньому матчі Ліги чемпіонів проти Црвени Звезди Сон Хин Мін попросив пробачення у гравця Евертона.

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