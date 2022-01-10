У новому турнірі зіграють по двоє представників від елітного та першого дивізіону.

Телеканал "Футбол 1/2/3" оголосив склад учасників товариського турніру "Winter Cup-2022", повідомляє офіційний сайт організатора.

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У новому турнірі, який пройде у Туреччині, візьмуть участь по дві команди з УПЛ та Першої ліги: Металіст, Полісся, Чорноморець та Верес.

Варто зазначити, що Верес та Чорноморець завоювали право грати у Прем'єр-лізі за підсумками минулого сезону. Металіст наразі є головним фаворитом гонки за вихід в еліту, а Полісся йде дев'ятим у турнірній таблиці Першої ліги

Нагадаємо, "Зимовий кубок" триватиме з 3 по 12 лютого – місцем проведення турніру стане турецький Белек.

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