Став відомий час початку матчів Динамо з Челсі у 1/8 фіналу Ліги Європи

Став відомий час початку матчів Динамо з Челсі / ФК Динамо

УЄФА опублікував час початку матчів 1/8 фіналу Ліги Європи.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, перший матч між Челсі та Динамо відбудеться 7 березня у Лондоні на Стемфорд Брідж. Стартовий свисток у зустрічі пролунає о 22 годині за Києвом. Матч-відповідь розпочнеться на НСК Олімпійський 14 березня о 19:55.

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Нагадаємо, вчора Динамо у Києві мінімально перемогло Олімпіакос та вийшло у 1/8 фіналу Ліги Європи, де зустрінеться із лондонським Челсі.

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