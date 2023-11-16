"Якщо бути відвертим, у цей час моя свідомість, ментальність ще не були готовими для таких речей. Молодість моя була бурхливою, пройшла в нелегкий час. Були 90-ті, звісно, був на видноті, всі хотіли зі мною дружити.

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Це був такий час, розпад СРСР. Тоді з'явилися заклади, дискотеки, розваги, які цікавили молодь. Не завжди було ясно, що з цим робити. Багато хто так само помилявся та не став хорошим футболістом через ці омани.

Так сталося, що десь став не на ту дорогу, на яку потрібно було, і не використав здібності. В принципі, як зараз розумію та й батько говорив – були здібності, просто я їх не використав чисто через те, що не вистачило ні характеру, ні працьовитості.

Батько мені, звичайно, допоміг, але поки людина сама не віднайде своєї дороги та не відчує внутрішній запит, то їй ніхто не допоможе.

Цей період мене навчив дуже багато чого. Не повторювати цих помилок в теперішній час. В принципі, маю що розповісти футболістам, щоб вони не стали на ту дорогу. Або розуміли хибність та непотрібність якихось нефутбольних речей, які завели б не туди, куди треба. Щоб вони використали свій талант", – розповів фахівець в інтерв'ю клубному ютуб-каналу.

Нагадаємо, що Остап Маркевич дебютував у складі Карпат-2 проти Поділля в 1998 році. Той матч так і залишився єдиним в кар'єрі сина іменитого наставника. Наразі він працює помічником тренера у львівських Карпатах.

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