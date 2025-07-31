"Став би аферистом": "одеський Мессі" – про найприкрішу поразку, футбольного авторитета і головну фобію
Півзахисник ЛНЗ Артур Авагімян відповів на запитання анкети.
"Улюблене місто: Одеса стала для мене рідним місцем після того, як окупували Маріуполь. Вважаю це місто своїм другим домом не через щось конкретне, а просто за відчуттями.
Пісні, які "тримають" останнім часом або супроводжують перед важливими подіями: Я меломан, люблю різну музику – немає чітких уподобань.
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Ваш ідеальний вихідний: Спа, смачно поїсти, повалятись у ліжку, подивитися серіали та... – решту залишимо за кадром.
Кухня або страви: Люблю грецьку кухню, італійську, ну і, звісно, українську та вірменську.
Стиль одягу: Люблю класику.
Найатмосферніше місце, де вам доводилося бувати: Париж.
Найнесподіваніший комплімент, який ви отримували: Нещодавно в Одесі я їв морозиво, відпочиваючи в "Ібіці" з другом, до речі, з Дімою Топаловим. Ми обидва сиділи в окулярах і просто їли морозиво. І тут підходить дівчина й каже: "Вау, я ніби в італійському фільмі".
Фобії: Літати не люблю.
Авторитет або людина, з якої ви берете приклад: Моя сім’я – усі без винятку – це приклад для мене в житті. А якщо про футбол – то Роналду.
Матч, який ви ніколи не забудете: Проти Динамо (Київ), коли перемогли 3:2.
Фейл на тренуванні чи під час матчу: Коли я повернувся в Олександрію після оренди, мені м’ячем влучили в одне місце й сказали: "З поверненням!".
Омріяний стадіон: Бернабеу.
Чемпіонат, де хотілося б спробувати свої сили: В Іспанії.
Якби мали шанс зіграти в одній команді з будь-яким гравцем – кого б обрали: Роналду.
Найемоційніша перемога у карʼєрі: Також проти Динамо (Київ), коли перемогли 3:2.
Найприкріша поразка: Півфінал Кубка України проти Шахтаря в складі Чорноморця. Тоді дуже мріяв про фінал.
Якби не футбол, то ким би стали: Не знаю… Може, барбером. А може – аферистом", – сказав Костенко у коментарі YeSport.
Нагадаємо, Артур – вихованець Шахтаря, де й розпочав професіональну кар'єру. Встиг пограти за Маріуполь, київський Арсенал, вірменський Алашкерт, Олександрію та Чорноморець, де отримав прізвисько "одеський Мессі". З серпня 2024 року виступає за черкаський ЛНЗ. Transfermarkt оцінює його в 400 тисяч євро.
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