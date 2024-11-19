"Якщо порівнювати ситуацію з тією, що була три місяці тому, то це найрівніша група. Перед завершальними матчами статися може що завгодно. Якщо говорити про попередній матч Грузії проти України – я бачив його. Це була складна гра, шанси були 50 на 50. Українці зіграли внічию, і це свідчить на користь того, що ця група є дуже рівною.

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Кожна з команд грала на Євро-2024, має гарних гравців та тренерів. Звісно, ми розраховуємо на перемогу, бо гратимемо за підтримки домашніх трибун. Але, звісно, ми поважаємо Україну, у них хороша, важка команда. Нам потрібно зіграти один з найкращих матчів, оскільки у нас ще є шанси навіть виграти групу. Це є нашою метою на сьогодні", – сказав Сілвінью у коментарі Суспільне Спорт.

Нагадаємо, матч Албанія – Україна відбудеться вже сьогодні, 19 листопада. Початок зустрічі о 21:45 за київським часом.

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