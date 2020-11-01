"Ідеальний розвиток моєї кар'єри – це завоювання серйозних титулів з Динамо, а тоді транзитом через європейський чемпіонат перехід в топ-клуб.

Попов назвав ідеал тренера-мотиватора

Але чому б не грати постійно в Динамо і не стати легендою клубу? Такий варіант теж має місце. У мене немає мети за всяку ціну перебратися до Бельгії, Нідерландів чи Німеччини. Якщо президент скаже, що ми тебе відпускаємо – без питань. Але якщо президент і тренерський штаб потребувати моєї допомоги і присутності на полі, то я з радістю буду допомагати клубу", – сказав Попов у коментарі програмі "Auto Гол".

Нагадаємо, Динамо напередодні здолало СК Дніпро-1 (2:1), що дозволило команді Луческу закріпитись на першій сходинці турнірної таблиці УПЛ і відірватись від найближчого переслідувача – Шахтаря – на 4 очки.

Дніпро-1 – Динамо: Луческу з антирекордом не лякає Барселону, 3 золоті лідери, 18-річний дебютант без роботи перед ЛЧ