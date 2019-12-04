Стартує процес подання заявок на квитки на матчі Євро-2020

Сьогодні, 4 грудня починаючи з 15.00 стартує подання заявок на квитки на матчі Євро-2020 для вболівальників команд-учасниць.

Воно буде проводитися виключно на сайті EURO2020.com/tickets і триватиме до 15.00 18 грудня.

Більше половини квитків, доступних на всі ігри, будуть у найдешевшій ціновій категорії. Ціни на квитки на матчі групового етапу починаються від 30-ти євро в Баку, Бухаресті та Будапешті й 50-ти євро в інших містах-господарях.

Повна процедура придбання квитків

Зареєструватися на сайті EURO2020.com/tickets.

У період із 15.00 4 грудня по 15.00 18 грудня подати заявку на придбання квитків на матчі збірної та обрати категорію квитків (не більше чотирьох квитків на кожен матч збірної).

У січні 2020 року після проведення лотереї вам буде відправлено лист на електронну пошту з інформацією, успішна ваша заявка чи ні. Якщо відповідь позитивна, вам потрібно буде ввести дані вашої кредитної картки та оплатити квитки протягом певного періоду.

Квитки будуть надіслані вам у травні 2020 року.

Як і на попередніх форумах, уболівальники збірних зможуть подати заявки на квитки й на матчі групового етапу, і за програмою Follow my Team ("Слідуючи за моєю командою"), що дозволить їм відвідати поєдинки своєї збірної на подальших етапах турніру. Якщо ж команда припинить виступи на певній стадії турніру, уболівальникам буде відшкодовано вартість відповідних квитків.

Більше інформації — у розділі "Часті запитання" за посиланням.