Стартував продаж квитків на матч Україна – Нігерія

Після тривалої паузи, національна збірна України з футболу повертається до Дніпра!
10 вересня на стадіоні "Дніпро-Арена" підопічні Андрія Шевченка проведуть контрольний матч проти збірної Нігерії. Початок матчу о 21:30.
Головна команда країни розраховує на підтримку своїх вболівальників. Адже матч Україна – Нігерія має важливе стратегічна значення в підготовці до жовтневих матчів кваліфікації чемпіонату Європи 2020: Україна – Литва та Україна – Португалія. Тож, підтримаймо синьо-жовтих на трибунах "Дніпро-Арени"!
Продаж квитків на матч Україна – Нігерія відбувається виключно на сайті ticketsbox.com.
Ціни: від 80 до 400 гривень.
УМОВИ ПРОДАЖУ:
On-line на сайті ticketsbox.com:
- Одна особа може придбати не більше 4-х квитків.
- Для придбання квитків необхідно лише зареєструватися на сайті.
- Квитки не іменні.
- Після здійснення процедури оплати на електронну адресу замовника надійдуть усі електронні квитки для кожної особи окремо.
- Вболівальник купує квиток на певний сектор, ряд, місце.
Квитки обміну та поверненню не підлягають.
Про продаж квитків в касах "Дніпро-Арени" буде повідомлено додатково.
До зустрічі 10 вересня у Дніпрі на матчі Україна – Нігерія!
#МиЗбірна