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Стартував продаж квитків на матч Україна – Нігерія

17:47 189
Стартував продаж квитків на матч Україна – Нігерія
матч Україна – Нігерія

Після тривалої паузи, національна збірна України з футболу повертається до Дніпра!

 

10 вересня на стадіоні "Дніпро-Арена" підопічні Андрія Шевченка проведуть контрольний матч проти збірної Нігерії. Початок матчу о 21:30.

Головна команда країни розраховує на підтримку своїх вболівальників. Адже матч Україна – Нігерія має важливе стратегічна значення в підготовці до жовтневих матчів кваліфікації чемпіонату Європи 2020: Україна – Литва та Україна – Португалія. Тож, підтримаймо синьо-жовтих на трибунах "Дніпро-Арени"!

Продаж квитків на матч Україна – Нігерія відбувається виключно на сайті ticketsbox.com.

Ціни: від 80 до 400 гривень.

УМОВИ ПРОДАЖУ:

On-line на сайті ticketsbox.com:

  • Одна особа може придбати не більше 4-х квитків.
  • Для придбання квитків необхідно лише зареєструватися на сайті.
  • Квитки не іменні.
  • Після здійснення процедури оплати на електронну адресу замовника надійдуть усі електронні квитки для кожної особи окремо.
  • Вболівальник купує квиток на певний сектор, ряд, місце.

Квитки обміну та поверненню не підлягають.

Про продаж квитків в касах "Дніпро-Арени" буде повідомлено додатково.

До зустрічі 10 вересня у Дніпрі на матчі Україна – Нігерія!

#МиЗбірна

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Теги
Дніпро-Арена Нігерія Нігерія Україна - Нігерія Збірна України
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