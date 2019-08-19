Стартував продаж квитків на матч Україна – Нігерія

Після тривалої паузи, національна збірна України з футболу повертається до Дніпра!

10 вересня на стадіоні "Дніпро-Арена" підопічні Андрія Шевченка проведуть контрольний матч проти збірної Нігерії. Початок матчу о 21:30.

Головна команда країни розраховує на підтримку своїх вболівальників. Адже матч Україна – Нігерія має важливе стратегічна значення в підготовці до жовтневих матчів кваліфікації чемпіонату Європи 2020: Україна – Литва та Україна – Португалія. Тож, підтримаймо синьо-жовтих на трибунах "Дніпро-Арени"!

Продаж квитків на матч Україна – Нігерія відбувається виключно на сайті ticketsbox.com.

Ціни: від 80 до 400 гривень.

УМОВИ ПРОДАЖУ:

On-line на сайті ticketsbox.com:

Одна особа може придбати не більше 4-х квитків.

Для придбання квитків необхідно лише зареєструватися на сайті.

Квитки не іменні.

Після здійснення процедури оплати на електронну адресу замовника надійдуть усі електронні квитки для кожної особи окремо.

Вболівальник купує квиток на певний сектор, ряд, місце.

Квитки обміну та поверненню не підлягають.

Про продаж квитків в касах "Дніпро-Арени" буде повідомлено додатково.

До зустрічі 10 вересня у Дніпрі на матчі Україна – Нігерія!

#МиЗбірна