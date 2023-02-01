Клубний чемпіонат світу, перший раунд

Аль-Ахлі (Єгипет) – Окленд Сіті (Нова Зеландія) – 3:0

Голи: Ель-Шахат, 45+2, Шеріф, 56, Тау, 86

Вилучення: Мітчелл, 90+7

Дев'ятнадцятий в історії Мундіаль серед клубів стартував поєдинком чемпіонів Африки та Океанії – єгипетського Аль-Ахлі та представника Нової Зеландії Окленд Сіті.

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У першому таймі єгиптяни, який очолює швейцарець Марсель Коллер, переважали суперників, але забили лише за кілька секунд до свистка на перерву. Ель-Шахат потужним ударом низом з-за меж штрафного майданчика пробив кіпера, який не зміг зреагувати. На старті другого тайму Шеріф реалізував вихід віч-на-віч, подвоївши перевагу Аль-Ахлі.

Крапку в матчі поставив Персі Тау. Південноафриканець отримав класний пас п'ятою і елегантно перекинув воротаря. На останніх секундах рефері ще й пенальті призначив у ворота новозеландців, але VAR скасував це рішення. І тут сталася історична подія – у гучномовець пояснили, чому пенальті був скасований (це експеримент, який розпочали тестувати якраз на цьому турнірі).

3:0 – Аль-Ахлі вийшов у наступну стадію, де зіграє проти Сіетла.

Нагадаємо, у 2022 році Клубний ЧС приймали ОАЕ. Той турнір виграв Челсі, який у фіналі обіграв Палмейрас (2:1). Аль-Ахлі тоді посів третє місце, здолавши у матчі за бронзу Аль-Хіляль із Саудівської Аравії.

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