У Франції спрогнозували, чи вийде Ілля Забарний у стартовому складі ПСЖ на гру проти Барселони.

Вже сьогодні, 1 жовтня, ПСЖ проведе виїзний поєдинок проти Барселони у рамках основного етапу Ліги чемпіонів. У попередньому матчі ПСЖ проти Осера (2:0) Ілля Забарний відіграв усі 90 хвилин і відзначився забитим м'ячем.

Французькі видання Le Parisien та L’Équipe, які майже не помиляються у поточному сезоні, одностайно прогнозують, що українець вийде у стартовому складі своєї команди. На думку ЗМІ, партнером Забарного по обороні стане Пачо.

Нагадаємо, що нещодавно травмувався ключовий оборонець парижан Маркіньйос. Очікується, що відновлення бразильця триватиме кілька тижнів. У ПСЖ серйозні кадрові втрати й в атаці – через ушкодження не зіграють Хвіча Кварацхелія, Дезіре Дуе та Усман Дембеле. Водночас Луїс Енріке зможе розраховувати на Вітінью та Жоау Невеша. Поєдинок Барселона – ПСЖ розпочнеться о 22:00 за київським часом.

