Погодні умови внесли свої корективи у розпорядок новоствореного турніру.

"Зимовий Кубок-2022", який мав стартувати сьогодні, 3 лютого о 19:00, буде перенесено через негоду, повідомляє офіційний сайт Вереса.

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Причина цього – негода (шквальний вітер та зливи), яка відучора вирує у турецькому Белеку. Таким чином, матч-відкриття між Поліссям та Вересом відбудеться у п'ятницю, 4 лютого, о 15:00 за київським часом.

Нагадаємо, Winter Cup – турнір між чотирма українськими клубами, який проходить у Туреччині. За кубок та грошову винагороду змагатимуться рівненський Верес, житомирське Полісся, харківський Металіст та одеський Чорноморець. Організатор та транслятор змагань – телеканал "Футбол".

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