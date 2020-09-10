Захід, мета якого – висвітлення найцікавіших тем українського футболу, знову збере разом відомих футбольних експертів та функціонерів. Цього разу – щоб обговорити повернення після тривалої паузи національної збірної України та її старт у розіграші Ліги націй.

Що не потрапило до об’єктивів фото/відеокамер під час першого збору збірної України у 2020 році? Що змінилося в головній команді країни за період вимушеної паузи, пов’язаної з пандемією коронавірусу? Як себе проявили новачки збірної? Як оцінюють гравці, тренери та експерти матчі проти команд Швейцарії та Іспанії? Ці та інші теми обговорюватимуться в межах чергового Експерт-клубу Parimatch!

Експерти висловлять свої думки стосовно перших ігор нашої команди з найсильнішими європейськими збірними в Лізі націй, турнірної ситуації в групі після двох стартових турів, а також проаналізують, що вийшло й не вийшло в підопічних Андрія Шевченка у протистояннях зі швейцарцями та іспанцями.

Представники ЗМІ, які бажають узяти участь в Експерт-клубі Parimatch, мають надіслати запит на акредитацію на [email protected].

Модератор заходу – пресаташе національної збірної України Олександр Гливинський.

Маєте свою думку щодо перших офіційних ігор збірної України у 2020 році? Приєднуйтесь до чергового засідання Експерт-клубу Parimatch!