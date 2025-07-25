Новий сезон УПЛ, який має стартувати 1 серпня, може опинитися під загрозою через гучний провал арбітрів на фітнес-тесті ФІФА. За інформацією журналіста Ігоря Бурбаса, близько третини головних суддів, відібраних для обслуговування матчів, не змогли скласти фізичні нормативи.

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Із 28 арбітрів, що мали працювати в елітному дивізіоні, щонайменше 10 провалили тест – деякі навіть не добігли до фінішу. Серед них – відомі прізвища: Володимир Новохатній, Андрій Шандор, Максим Козиряцький, Олександр Солов’ян, Анастасія Романюк, Софія Причина, Людмила Тельбух, Крістіна Козорог та інші.

Це створює серйозну проблему для стартових турів, адже кожен матч потребує як мінімум трьох кваліфікованих арбітрів – на полі, VAR і резервного. Повторне проходження тесту стане можливим лише в середині серпня, що викликає ризик переносу старту чемпіонату.

Є інформація, що частині суддів дозволять працювати у фургонах VAR попри провал нормативів, хоча це суперечить регламенту.

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