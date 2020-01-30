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Старт чемпіонату Китаю перенесено через епідемію коронавірусу

12:25 74 Читать на русском
Старт чемпіонату Китаю перенесено через епідемію коронавірусу
Фото АР

Спалах нової хвороби, яка залякує весь світ, також зачепив і футбольне життя в Азії.

Початок нового сезону чемпіонату Китаю перенесено на невизначений термін, повідомляє офіційний сайт турніру.

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У країні тисячі інфікованих мешканців, тому такі заходи розраховані зменшити шанси поширення смертельної хвороби. Попередньо турнір повинен був розпочатись 22 лютого.

Нагадаємо у попередньому розіграші чемпіонату Китаю тріумфував Гуанчжоу Евергранд.

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Світ Гуанчжоу Евергранд Гуанчжоу Евергранд Китай
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