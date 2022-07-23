Президент Серії А Лоренцо Казіні на прес-конференції у штаб-квартирі Удінезе заявив, що футбольний сезон в Італії може стартувати пізніше, ніж планували. Причиною є спека, яка зависла над Європою, провокуючи пожежі й забираючи життя.

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"Якщо поточні температури збережуться, було дуже важко розпочати сезон 13 серпня", – повідомив очільник Серії А. Football Italia додає, що через деформацію рейок, спричинену високою температурою у Ла Спеції, зійшов з дороги потяг. Тим часом міланське метро повідомило, що температура однієї з колій на відкритому повітрі досягла критичних 60-ти градусів.

Чемпіонат Італії повинен був стартувати 13 серпня. Через зимову паузу на Чемпіонат світу календар спресували таким чином, щоб перші чотири тури були проведені ще влітку.

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