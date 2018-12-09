Старріджу загрожує дискваліфікація через ставки на футбол

Форварда Ліверпуля Даніеля Старріджа можуть чекати неприємності, якщо доведуть, що він причетний до махінацій на ставках.

За інформацією The Sun, англійський нападник може залишитись поза футболом щонайменше на півроку, якщо Старідджа визнають винним у порушенні правил FA, а саме ставках на футбол. До 11 лютого Даніель повинен відповісти на звинувачення.

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У березні, коли почалось розслідування, гравець передав свій телефон Футбольній асоціації, яка надіслала його спеціалістам для вивчення телефонних дзвінків та смс під час зимового трансферного вікна.

Відзначимо, що Старрідж підозрюється в тому, що через третіх осіб робив ставки в букмекерів у січні 2018 року. Зокрема, мова йде не лише про результати поєдинків, а й трансфери гравців та тренерські зміни. Цікаво, що сам форвард наприкінці січня перейшов до Вест Бромвіча на правах оренди до кінця сезону.

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