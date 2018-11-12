Старрідж відкинув звинувачення ФА про незаконні ставки – нові подробиці справи

Нападник англійського Ліверпуля Даніель Старрідж спростував звинувачення Футбольної асоціації щодо його ставок на підсумки окремих поєдинків.

"Даніель готовий безумовно співпрацювати зі слідством із будь-яких питань. Він також категорично запевнив, що ніколи не робив ставок на футбол.

Старрідж отримав звинувачення в ставках на матчі – це заборонено правилами

Ми не надаватимемо жодних коментарів до завершення слідства по справі", – цитує слова представника "червоних" Liverpool Echo.

Відзначимо, що Старрідж підозрюється в тому, що через третіх осіб робив ставки в букмекерів у січні 2018 року. Зокрема, мова йде не лише про результати поєдинків, а й трансфери гравців та тренерські зміни. Цікаво, що сам форвард наприкінці січня перейшов до Вест Бромвіча на правах оренди до кінця сезону.

Якщо звинувачення ФА підтвердяться, то Даніелю Старріджу загрожуватиме тривала дискваліфікація.