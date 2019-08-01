Старрідж може продовжити кар'єру в Туреччині

Екс-форвард Ліверпуля Даніель Старрідж може опинитись у чемпіонаті Туреччини.

Турецький Трабзонспор зацікавлений у підписанні нападника Даніеля Старріджа, повідомляє Sky Sports. Клуб вже запропонував англійцю контракт.

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Останні 6,5 років футболіст провів у складі Ліверпуля, з яким став переможцем Ліги чемпіонів сезону 2018/19, проте не був основним виконавцем у команді Юргена Клоппа і покинув Енфілд по завершенні угоди.

Форвард відіграв у червоній футболці 160 матчів, відзначившись 67 голами.