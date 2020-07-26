Старрідж може продовжити кар'єру в Серії А

В послугах Старріджа зацікавлений Беневенто, який виступатиме в Серії А в наступному сезоні, повідомляє Daily Mail.

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"Перехід Старріджа був би честю для будь-якої італійської команди", – зазначив президент Беневенто Оресте Вігоріто. Додамо, що варіант з англійцем виник після провалу трансфера Лоїка Ремі.

Зазначимо, що Старрідж залишився без клубу в березні через скандал зі ставками. Останнім місцем роботи форварда був турецький Трабзонспор.

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