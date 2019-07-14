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Старрідж може продовжити кар'єру в Італії

13:40 322 Читать на русском
Старрідж може продовжити кар'єру в Італії
Даніель Старрідж / Getty Images

Нападник Даніель Старрідж шукає різноманітні варіанти працевлаштування.

Болонья зацікавлена у підписанні 29-річного форварда, інформує Express.

Оріджі підписав новий контракт із Ліверпулем

Італійський клуб не проти підсилитися англійцем, в якого закінчився термін контракту з Ліверпулем. Єдиною проблемою може стати зарплатня Старріджа, який у складі мерсисайдців отримував 120 тисяч фунтів в тиждень. Раніше страйкера пов'язували з такими клубами як Астон Вілла та Рейнджерс.

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Нагадаємо, Старрідж разом з Ліверпулем став переможцем цьогорічної Ліги чемпіонів.

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Теги
Трансфери Італія Даніель Старрідж Даніель Старрідж Болонья Болонья Ліверпуль Ліверпуль
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