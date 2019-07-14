Старрідж може продовжити кар'єру в Італії

Англія — 16:43 20
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Атлетіко підписав ще одну представницю жіночої збірної УкраїниІспанія — 14:06 1135
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"Хочеться, щоб в атакувальній лінії Динамо з'явилася конкуренція", – Хацкевич підсумував збір киян в АвстріїУкраїна — 11:44 1274