Старрідж може продовжити кар'єру в Італії

Нападник Даніель Старрідж шукає різноманітні варіанти працевлаштування.

Болонья зацікавлена у підписанні 29-річного форварда, інформує Express.

Оріджі підписав новий контракт із Ліверпулем

Італійський клуб не проти підсилитися англійцем, в якого закінчився термін контракту з Ліверпулем. Єдиною проблемою може стати зарплатня Старріджа, який у складі мерсисайдців отримував 120 тисяч фунтів в тиждень. Раніше страйкера пов'язували з такими клубами як Астон Вілла та Рейнджерс.

Клопп прокоментував майбутні трансфери Ліверпуля

Нагадаємо, Старрідж разом з Ліверпулем став переможцем цьогорічної Ліги чемпіонів.