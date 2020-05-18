Старрідж може опинитися в МЛС

Скандальний форвард Даніель Старрідж отримав нагоду перезапустити власну кар'єру за океаном.

30-річний нападник отримав пропозиції із північноамериканської МЛС, повідомляє Goal.

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У послугах Старріджа зацікавлені ДС Юнайтед та Інтер Маямі, президентом якого є співвітчизник вихованця Манчестер Сіті Девід Бекхем. Наразі Старрідж – вільний агент. Навесні він розірвав контракт із турецьким Трабзонспором і був відсторонений від футболу через ставки.

Як наслідок, Старрідж не зможе грати до кінця сезону 2019/20. Сам форвард, однак, у захваті від ідеї продовжити кар'єру в Штатах – нині він якраз підтримує фізичну форму там.

У нинішньому сезоні Даніель Старрідж провів 16 матчів у всіх турнірах, у яких забив 7 м'ячів і віддав 4 результативні передачі. Раніше він також виступав за Ліверпуль, Вест Бромвіч, Болтон і Челсі.

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