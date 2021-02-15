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Вест Хем може закрити проблемну позицію екс-зіркою чемпіонату Росії

"Сороки" через травму втратили на 2 місяці головного бомбардира команди Каллума Вілсона. У розпорядженні керманича тайнсайдців Стіва Брюса залишилися схожі за манерою гри Керрол і Жоелінтон, тому він прагне додати варіативності в атаці. Старрідж ідеально підходить на цю роль, а ще перебуває у статусі вільного агента. Екс-нападник збірної Англії також цікавий аутсайдерам АПЛ – Вест Бромвічу та Шеффілд Юнайтед.

Щоправда, Даніель Старрідж востаннє виходив на поле ще в лютому 2020-го. Потім він розірвав контракт із турецьким Трабзонспором і був дискваліфікований за ставки.

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